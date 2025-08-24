Tragedija na Ilidži: Poginuo motociklista Admir Cucak, iza njega ostao maloljetni sin

Smrtno je stradao motociklista Admir Cucak (34) u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer u 18:15, u sarajevskom naselju Sokolović Kolonija.

Admir Cucak živio je u Butmiru i bavio se prodajom automobila. Bio je otac maloljetnog sina. Vijest o njegovoj smrti potresla je prijatelje, porodicu i sve one koji su ga poznavali.

Na društvenim mrežama i među prijateljima odjekuju oproštajne poruke za nastradalog 34-godišnjaka:

– „Neka ti je vječni rahmet, dragi prijatelju. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima.“

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, do nesreće je došlo kada je motocikl marke Honda, kojim je upravljao A.C., skrenuo s kolovoza u desnu stranu, nakon čega je udario u putnički automobil marke Dacia, kojim je upravljao A.A. (41) iz Sarajeva.