Nezapamćena tragedija u Krajini: Majka i kćerka sahranjene zajedno

Na mezarju u Trnopolju jučer je klanjana dženaza Amiri Kararić (45) i njenoj kćerki Erni Kararić (24), koje su tragično izgubile život od posljedica teške saobraćajne nesreće koja se dogodila 12. augusta u Trnopolju.

Veliki broj vjernika, rodbine, prijatelja i komšija okupio se kako bi ispratio na vječni počinak majku i kćerku, čime je dodatno potvrđeno koliko su bile cijenjene i voljene u svojoj zajednici. Dženazi su prisustvovali i brojni prijatelji drugih konfesija, što je još jednom pokazalo snagu zajedništva u trenucima bola.

Amira je preminula 19. augusta na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, dok je njena kćerka Erna, nakon višednevne borbe, preselila 21. augusta.

Dirljive riječi imama

Na dženazi se prisutnima obratio Mujaga ef. Delić, imam u džematu Trnopolje, koji je u emotivnom govoru uputio teške, ali i opominjuće riječi:

"Ja ću prije svega pitati Amiru i Ernu hoće li one nama halaliti, kao društvu, zajednici, gdje nisu imale gdje da šetaju? Put koji je ubitačan, gdje nema ni ležećih policajaca, gdje se znakovi jedva vide… Društvu i zajednici koja je odgovorna ja, vi, svi mi. Zato pitam, hoće li one nama halaliti? Neka nam ova dženaza svima bude opomena, svjetlo kada sjednemo za volan da se sjetimo njih i da nikada ne dozvolimo da se ovakva tragedija ponovi.”

Nesreća koja je potresla zajednicu

Podsjetimo, u nesreći je učestvovao vozač M. B. iz Trnopolja koji je automobilom marke Golf udario tri pješaka, među kojima je bilo i jedno maloljetno lice. Sva trojica su prevezena na UKC RS u Banjaluku, ali Amira i Erna, nažalost, nisu izdržale zadobijene povrede.

Okupljeni na dženazi, u suzama i bolu, poručili su da će se Amira i Erna pamtiti po dobroti, vedrini i blizini ljudima, a njihova prerana smrt ostat će bolna rana cijeloj zajednici.