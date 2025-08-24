Brat rijaliti zvijezde Mensura Ajdarpašić izručen Crnoj Gori: Bio dio kriminalne grupe

Pripadnik organizovane kriminalne grupe iz Bara Ardijan Ajdarpašić (27) izručen je iz Urugvaja u Crnu Goru.

Za njim je podgorički Interpol raspisao međunarodnu potjernicu na osnovu naredbe Osnovnog suda u Baru radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od dve godine zbog trgovine drogom, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Ajdarpašić je uhapšen u Urugvaju u operaciji kodnog naziva "Virtus", kada je zaplijenjeno više od 1,2 tone kokaina.

Tom prilikom uhapšeno je deset osoba, među kojima i dva državljanina Crne Gore.

Nakon što je odležao kaznu u Urugvaju, Ajdarpašić je ponovo uhapšen po međunarodnoj poternici i sinoć je sproveden u Crnu Goru.