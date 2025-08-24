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UHAPŠEN U AKCIJI "VIRTUS"

Brat rijaliti zvijezde Mensura Ajdarpašić izručen Crnoj Gori: Bio dio kriminalne grupe

Za njim je podgorički Interpol raspisao međunarodnu potjernicu na osnovu naredbe Osnovnog suda u Baru

Ardijan i Mensur. Screenshot

E. A.

24.8.2025

Pripadnik organizovane kriminalne grupe iz Bara Ardijan Ajdarpašić (27) izručen je iz Urugvaja u Crnu Goru.

Za njim je podgorički Interpol raspisao međunarodnu potjernicu na osnovu naredbe Osnovnog suda u Baru radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od dve godine zbog trgovine drogom, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Ajdarpašić je uhapšen u Urugvaju u operaciji kodnog naziva "Virtus", kada je zaplijenjeno više od 1,2 tone kokaina.

Tom prilikom uhapšeno je deset osoba, među kojima i dva državljanina Crne Gore.

Nakon što je odležao kaznu u Urugvaju, Ajdarpašić je ponovo uhapšen po međunarodnoj poternici i sinoć je sproveden u Crnu Goru.

# HAPŠENJE
# MENSUR AJDARPAŠIĆ
# ARDIJAN AJDARPAŠIĆ
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