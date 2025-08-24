Akcija "Smagler": Pritvoren i drugi unuk bivšeg člana Predsjedništva BiH

Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor za 12 osoba uhapšenih u akciji ”Smagler” zbog sumnje da su se bavili trgovinom narkoticima, a osumnjičeni su i za paljevine tri automobila.

Kako saznaje ATV, pritvoreni su Nikola Paravac, brat Milana Paravca koji je u junu uhapšen s 4,5 kilograma kokaina, te unuk bivšeg člana Predsjedništva BiH Borislava Paravca. Među pritvorenima su i višestruki prestupnik Dario Jekić zvani Jeka, Dušan Dušanić, Aleksandar Miladinović, Nermin Bećirović, Srđan Makrić, Mihajlo Vuković, Dejan Keser, čuvar u KPZ Doboj Dušan Okilj, Mišo Kuprešak, policijski službenik PU Doboj Miloš Pejić i Goran Lazić. Jedna osoba puštena je da se brani sa slobode.

Svima se na teret stavlja da su počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa narkoticima, odnosno da su duži period neovlašteno nabavljali, držali i prodavali drogu.