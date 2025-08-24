Akcija "Smagler": Pritvoren i drugi unuk bivšeg člana Predsjedništva BiH

Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor za 12 osoba uhapšenih u akciji ”Smagler” zbog sumnje da su se bavili trgovinom narkoticima, a osumnjičeni su i za paljevine tri automobila.
Kako saznaje ATV, pritvoreni su Nikola Paravac, brat Milana Paravca koji je u junu uhapšen s 4,5 kilograma kokaina, te unuk bivšeg člana Predsjedništva BiH Borislava Paravca. Među pritvorenima su i višestruki prestupnik Dario Jekić zvani Jeka, Dušan Dušanić, Aleksandar Miladinović, Nermin Bećirović, Srđan Makrić, Mihajlo Vuković, Dejan Keser, čuvar u KPZ Doboj Dušan Okilj, Mišo Kuprešak, policijski službenik PU Doboj Miloš Pejić i Goran Lazić. Jedna osoba puštena je da se brani sa slobode.
Svima se na teret stavlja da su počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa narkoticima, odnosno da su duži period neovlašteno nabavljali, držali i prodavali drogu.
Pojedini članovi grupe osumnjičeni su i za izazivanje opće opasnosti, odnosno paljevine tri vozila, među kojima je i automobil poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Amira Hurtića iz poslaničke grupe SDA – BH Zeleni.
– Keseru se na teret stavlja da je u organizaciji i pod rukovodstvom Jekića vršio paljevine vozila – rekao je izvor blizak istrazi.
Akciju ”Smagler”, po nalogu tužilaštva i suda u Doboju, sproveli su policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, u saradnji sa PU Doboj, Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Mrkonjić Grad i Žandarmerijom. Tokom akcije izvršeni su pretresi na oko 40 lokacija u Doboju, Tesliću, Brodu, Petrovom i Stanarima.
Ukupno je oduzeto oko 7,5 kilograma droge, uključujući 4,5 kilograma kokaina, 1,38 kilograma spida, 1,6 kilograma marihuane i 81 medicinsku tabletu. Također je oduzeto oko 140.000 KM, oružje, municija, sedam luksuznih vozila među kojima su Audi, Mercedes, BMW i Volkswagen, mobilni telefoni i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokazi u daljem postupku.