Sarajke u Budvi opljačkale turiste: Iz torbi ukrale stotine eura

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva rasvijetlili su dvije krađe počinjene nad turistima iz Sjeverne Makedonije i Bugarske, u okviru intenzivnih aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, postupajući po prijavama oštećenih, policija je operativnim i taktičkim mjerama identifikovala i locirala S.H. (46) i D.S. (31) iz Sarajeva, državljanke BiH, koje se sumnjiče za tešku krađu na drzak i organizovan način.

- Prilikom pregleda kod osumnjičenih pronađen je novac u iznosu od 920 eura, za koji se sumnja da potiče iz izvršenja krivičnog djela. One su, kako se sumnja, izvršile krađu tako što su oštećenim licima, koja su obilazila Stari grad u Budvi, iz torbi otuđile novčanike sa novcem i dokumentima - naveli su iz policije.

Po nalogu državnog tužioca iz Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, S.H. i D.S. su lišene slobode uz podnošenje krivične prijave.