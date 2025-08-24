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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Teška nesreća kod Sarajeva: Jedna osoba poginula, tri povrijeđene

U mjestu Dujmovići, općina Trnovo, večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća

MUP KS: Uviđaj je u toku. Screenshot(Slika ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

24.8.2025

U mjestu Dujmovići, općina Trnovo, večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, a tri su povrijeđene.

Kako je potvrđeno iz operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, jedno vozilo je učestvovalo u nesreći.

- Vozilo je izgubilo kontrolu i prevrnulo se. Tri lica su zadobila povrede, dok je jedna osoba preminula na licu mjesta - rečeno je iz Operativnog centra MUP-a KS za portal "Avaza".

Na teren su odmah izašli pripadnici MUP-a KS i ekipe hitne pomoći, a uviđaj je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

# NESREĆA
# SARAJEVO
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