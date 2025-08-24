Njemačka policija i dalje traga za Kenanom Mehovićem nakon ubistva Nijemca i Turčina: Privedena njegova supruga iz BiH

Pripadnici njemačke policije i dalje tragaju za Kenanom Mehovićem (40), koji je u petak u Mendenu upucao dva muškarca, od kojih je jedan preminuo na licu mjesta (45-godišnji njemački državljanin), dok je drugi teško ranjen (49-godišnji muškarac turske nacionalnosti).

U međuvremenu, njemački Bild je objavio da je privedena i Mehovićeva supruga, 40-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine, za koju se sumnjalo da mu je pomogla u bijegu vozeći automobil. Prema navodima istražitelja, ona je nakon pucnjave odvezla Mehovića bijelim BMW X6, a dva sata kasnije se sama vratila na mjesto zločina istim vozilom, gdje je odmah uhapšena.

Nakon ispitivanja, supruga je puštena na slobodu, a tužilaštvo je saopštilo da do sada nije utvrđeno njeno učešće u krivičnom djelu. Istraga i dalje pokušava razjasniti njenu ulogu, posebno razlog zbog kojeg se vratila na mjesto zločina bez supruga – da li je to učinila pod pritiskom ili iz nekog drugog razloga.

Policija trenutno istražuje motiv fatalne pucnjave. Preliminarni podaci ukazuju da je riječ o sukobu zbog novca. Mehović je bio nadzornik radova na gradilištu, dok su žrtve bile radnici. Do konflikta je došlo na gradilištu ispred kuće gdje se incident dogodio, kada su dvojica radnika tražila isplatu za obavljene građevinske radove, što je preraslo u žustru svađu i fizički obračun. Prema izjavama očevidaca, rasprava oko neisplaćenog duga kulminirala je time što je Mehović potegao pištolj i zapucao.

Teško ranjeni Turčin prebačen je helikopterom u bolnicu i nakon operacije je van životne opasnosti. Policija i dalje poziva građane da budu oprezni i da prijave bilo kakve informacije o kretanju Mehovića, koji ima dvojno državljanstvo Srbije i Crne Gore.