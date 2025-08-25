Šestočlana bh. porodica u Belgiji: Zoran i Aida u teškoj situaciji, prijeti im iseljenje

Zoran Aleksić oglasio se u javnosti zbog teške situacije s kojom se suočava. Naime, on i njegova porodica moraju napustiti trenutni podstanarski stan u Belgiji. Drugi smještaj teško pronalaze, zbog čega bi mogli završiti na ulici.

- Tražio sam, ali niko ne želi iznajmiti stan porodici sa šest članova - rekao je Aleksić te dodao da alternativna rješenja preko službenih institucija skoro i ne postoje.

Prodat stan

Zoran Aleksić, Belgijanac i radnik, ima sina Lorenza iz prethodne veze, kada se u Bosni oženio Aidom, koja je već imala kćerkicu.

- Kako je naš prethodni stan prodat, hitno smo morali tražiti novi. U decembru 2023. uselili smo u kuću u Stationsstraat 95. Kirija je bila 1.000 eura mjesečno, uz popust prvih šest mjeseci- objasnio je Aleksić.

U decembru 2024. porodicu je proširio i mali Dani, a u domaćinstvu je i jedno hraniteljsko dijete. Šest osoba se gurkalo u skučenom prostoru, a već na proljeće 2024. počeli su sukobi s vlasnikom zbog stanja kuće, sigurnosti, korištenja i visine kirije.

- Zbog svih tih razloga, u određenim periodima sam plaćao i do 450 eura manje - izjavljuje Zoran.

Vlasnik mu je u septembru 2024. pismeno poručio da mora iseliti do kraja godine. To se nije desilo, pa je uslijedila tužba. U junu 2025. sud je presudio da je ugovor prestao u decembru, da Zoran mora napustiti kuću i platiti naknadu za korištenje prostora. Sudski izvršitelj presudu će sprovesti 20. augusta.

Loši uvjeti

Jedna od tačaka spora bilo je i stanje objekta.

- Žalio sam se na neispravne utičnice, vlagu i plijesan u kupatilu i druge nedostatke. O tome su obaviješteni policajac iz kvarta i služba koja prati naše hraniteljsko dijete. Zbog toga je urađena inspekcija - objašnjava Zoran.

Istraživanja su dovela do toga da je u junu kuća proglašena neuvjetnom. Početkom jula Zoran je dobio dopis sa opcijama, poput subvencije za najam i mogućnosti dodjele socijalnog stana.

- Imao sam belgijsko državljanstvo i zaista sam tražio rješenje. Obratio sam se i općini, gradonačelniku, organizaciji Woonsprong, ali i privatnim stanodavcima. Niko neće da iznajmi stan porodici od šest članova. A četiri prethodna vlasnika mogu potvrditi da sam uvijek redovno plaćao kiriju - Zoran ističe da porodica raspolaže mjesečnim budžetom od 3.700 eura, ali ni to ne pomaže.

- Potražnja je mnogo veća nego što se može ponuditi, a posebno je teško naći stanove za velike porodice - izajavljuje direktorica Woonspronga Sara Casteur.

O slučaju se oglasio i vlasnik kuće koji ističe da Zoran nije redovno plaćao stanarinu te da ga je više puta upozoravao.

- U septembru 2024. sam mu poslao pismo da mora napustiti kuću do kraja godine. To je potvrdio i sud. On još uvijek boravi tu i ništa ne plaća. Ostao je dužan hiljade eura. Investirao sam u kuću, a sada sam na gubitku. Kada ode, obnovit ću kuću i prodati je. Ovo mi je bila prva i zadnja iznajmljivanja - odgovara vlasnik na Zoranove tvrdnje.