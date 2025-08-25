Detalji nesreće kod Trnova: Preminula žena, među troje povrijeđenih i dijete

Nakon prevrtanja vozila na magistralnom putu M-18, na području Trnova kod Sarajeva, jedna osoba je poginula dok su tri osobe povrijeđene.

Prema navodima MUP-a KS, u 19:35 sati u mjestu Madžari, došlo je do skretanja u desnu stranu van kolovoza i prevrtanja na krov putničkog motornog vozila VW Golf 6. Vozilom je upravljao A.H. rođen 2002. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži.

Na licu mjesta od zadobijenih povreda smrtno je stradala putnica iz vozila N.B. (1964.), nastanjena u Trnovu. Ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo je konstatovao smrt u 20:05 sati.

Vozač A.H. je zadobio teže tjelesne povrede.

Putnici iz vozila A.H., rođen 1964. godine koji je nastanjen u Trnovu kao i dijete rođeno 2017. godine, zadobili su isto teške tjelesne povrede, a ljekarska pomoć im je ukazana u KCUS-u gdje su zadržani na daljnjem liječenju.

Uviđaj pod rukovodstvom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo obavili su pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, te ovlašteni vještaci saobraćajne i mašinske struke.