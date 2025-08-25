Jeziva nesreća na sjeveroistoku BiH: Poginuo vozač, drugi povrijeđen

Jedan vozač je poginuo, a drugi je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila kod Lopara.

Udes se oko 9.55 sati desio na regionalnom putu Lopare - Čelić, na području općine Lopare.

Učestvovali su Golf kojim je upravljao S.J. sa područja općine Lopare i Kia kojeg je vozio D.Đ. iz Švicarske.

- S.J. je smrtno stradao na licu mjesta, dok je D.Đ. zadobio povrede za koje se dežurni ljekari nisu izjasnili - rečeno je iz policije.

Uviđaj, kojim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, izvršili su pripadnici Policijske stanice Lopare.