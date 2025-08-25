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ALIPAŠINO POLJE

Video / Teška nesreća u Sarajevu: Dijelovi automobila rasuti po cesti

Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povrijeđenim osobama

S lica mjesta. Avaz

M. Až.

25.8.2025

U sarajevskom naselju Alipašino polje je došlo do teške saobraćajne nesreće. Na snimcima se vide dijelovi automobila rasuti po raskrsnici i vozilo je teško oštećeno.

Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povrijeđenim osobama, a na terenu su ekipe hitne pomoći i policije koje vrše uviđaj.

Više informacija bit će poznato naknadno.

# NESREĆA
# SARAJEVO
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