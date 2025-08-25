Video / Teška nesreća u Sarajevu: Dijelovi automobila rasuti po cesti

U sarajevskom naselju Alipašino polje je došlo do teške saobraćajne nesreće. Na snimcima se vide dijelovi automobila rasuti po raskrsnici i vozilo je teško oštećeno.
TRI OSOBE POVRIJEĐENE
ALIPAŠINO POLJE
Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povrijeđenim osobama
S lica mjesta. Avaz
U sarajevskom naselju Alipašino polje je došlo do teške saobraćajne nesreće. Na snimcima se vide dijelovi automobila rasuti po raskrsnici i vozilo je teško oštećeno.
Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povrijeđenim osobama, a na terenu su ekipe hitne pomoći i policije koje vrše uviđaj.
Više informacija bit će poznato naknadno.
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