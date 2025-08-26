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MUP HNK

Muškarac iz Neuma prilikom policijske kontrole bacio kutiju s kokainom

Osoba je lišena slobode i izvršena je kriminalistička obrada, a o svemu je upoznat tužitelj

MUP HNK. Fena

FENA

26.8.2025

 Policijski djelatnici Sektora krim. policije MUP-a HNK uhapsili su u ponedjeljak navečer muškarca iz Neuma kod kojega je pronađena određena količina kokaina i marihuane.

Kako su u utorak izvijestili iz MUP-a HNK, 25. avgusta u 20,45 sati policijski djelatnici Sektora krim. policije MUP-a HNK u Neumu su legitimirali P.D. (1982.) iz Neuma koji je tom prilikom od sebe odbacio jednu pvc kutiju sa sadržajem više pvc vrećica u kojima se nalazila bijela nepoznata tvar koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.

Nakon toga, isti je dragovoljno predao i jednu pvc vrećicu u kojoj se nalazila nepoznata biljna tvar koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, zatim dva mobitela i određenu količinu novca u različitim apoenima.

Osoba je lišena slobode i izvršena je kriminalistička obrada, a o svemu je upoznat tužitelj, navodi se u izvještaju.

# MUP HNK
# NEUM
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