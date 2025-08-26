Amidža dječaka (15) koji je pao s vodopada i poginuo: "Nema većeg bola od rastanka s tobom"

Dječak M. M. (15) iz Aleksinca nastradao je jučer na vodopadu Tupavica na Staroj planini kada se penjao na kamen koji je bio obložen algama i okliznuo se. Sumnja se da je prilikom pada udario u stijenu i da je taj udarac bio koban. Porodica i prijatelji šokirani su iznenadnim gubitkom, a od dječaka se opraštaju na društvenim mrežama, piše Telegraf.

- Dragi moj, prerano si nas napustio i ostavio bol koju riječi ne mogu opisati. Nema većeg bola od rastanka s tobom. Počivaj u miru, anđele moj, tvoj čika te voli zauvijek - napisao je na svom Facebook profilu amidža dječaka. Ispod njegove objave nižu se desetine komentara u kojima prijatelji i poznanici izražavaju saučešće.

"Moje saučešće porodici. Prerano si otišao, na nebu neka te anđeli čuvaju, počivaj u miru, velika je tuga za tobom", "Moje saučešće, neizmjerna žalost, neka te anđeli čuvaju, anđele", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, dječak je pao naočigled roditelja i preminuo na licu mjesta. Hitna pomoć, po dolasku, mogla je samo konstatovati smrt.

Mještani kažu da je tragedija uslijedila nakon što je dječak pokušao stati na jedan od kamenova prekrivenih klizavim i muljevitim algama. Na lice mjesta izašli su pripadnici PU Pirot i ekipa Hitne medicinske pomoći, prenijela je Televizija Pirot.