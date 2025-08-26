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Jeziva nesreća u BiH: U slijetanju auta poginuo vozač

Učestvovao automobil marke "Seat"

Vozač je podlegao. Srpskainfo

I. H.

26.8.2025

U nesreći koja se desila u Pribiniću kod Teslića nastradao je vozač K.D.

Iz za sada nepoznatih razloga jučer oko 6:40 sati sletio je automobil marke "Seat", utvrđeno je tokom uviđaja.

Vozač je podlegao, usljed teških povreda.

# TESLIĆ
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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