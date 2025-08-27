Detalji jezive nesreće na Grbavici: Pješakinja (63) teško povrijeđena, zabio se u stub nakon nesreće

Iz MUP-a KS objavili su detalje stravične nesreće koja se desila jučer u sarajevskom naselju Grbavica, gdje je automobil prvo udario pješakinju, a onda se zabio u stub.

Navode da se sve desilo jučer oko 8:25 sati na trotoaru ulice Grbavička.

- Tom prilikom od strane putničkog motornog vozila Kia Sportage, kojim je upravljao A.Dž., rođen 1979. godine, nastanjen u Sarajevu, došlo je do udara i obaranja na trotoar pješakinje M.Č., rođena 1962. godine, nastanjena u Sarajevu, nakon čega je vozilo udarilo u stambenu zgradu i zaustavilo se.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede zadobila je 63-godišnjakinja, a ljekarska pomoć joj je ukazana u KCUS. Pješakinja je na Klinici za ortopediju i traumatologiju zadržana na daljnjem liječenju. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke - naglasili su iz MUP-a KS.