Teška nesreća kod Prijedora: Četiri osobe povrijeđene, dvoje teško

Na magistralnom putu Prijedor – Banja Luka, u mjestu Donji Orlovci, sinoć se oko 22 sata dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene četiri osobe. U sudaru su učestvovala dva vozila, a jedan od povrijeđenih prebačen je na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci zbog ozbiljnosti povreda.

Iz Policijske uprave Prijedor navode da su u nesreći učestvovala dva vozila kojima su upravljali G. M. i L. K., oboje iz Prijedora.

- U saobraćajnoj nezgodi u kojoj je oštećeno i jedno parkirano teretno vozilo, oba vozača su teško povrijeđena, kao i suvozač u vozilu Fiat N. T. iz Prijedora, dok je suvozač u Mercedesu A. M. iz Prijedora zadobio lakše tjelesne povrede. Vozač G. M. je zbog težine povreda prevezen na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci - navode iz policije.

Nesreća se dogodila sinoć u 22:00 sata u mjestu Donji Orlovci.