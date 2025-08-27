Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DONJI ORLOVCI

Teška nesreća kod Prijedora: Četiri osobe povrijeđene, dvoje teško

Na magistralnom putu Prijedor–Banja Luka teško povrijeđena oba vozača i jedan suvozač, dok je četvrta osoba prošla s lakšim povredama

Teška nesreća kod Prijedora. Vatrogasci Prijedor

A. H. K.

27.8.2025

Na magistralnom putu Prijedor – Banja Luka, u mjestu Donji Orlovci, sinoć se oko 22 sata dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene četiri osobe. U sudaru su učestvovala dva vozila, a jedan od povrijeđenih prebačen je na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci zbog ozbiljnosti povreda.

Iz Policijske uprave Prijedor navode da su u nesreći učestvovala dva vozila kojima su upravljali G. M. i L. K., oboje iz Prijedora.

- U saobraćajnoj nezgodi u kojoj je oštećeno i jedno parkirano teretno vozilo, oba vozača su teško povrijeđena, kao i suvozač u vozilu Fiat N. T. iz Prijedora, dok je suvozač u Mercedesu A. M. iz Prijedora zadobio lakše tjelesne povrede. Vozač G. M. je zbog težine povreda prevezen na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci - navode iz policije.

Nesreća se dogodila sinoć u 22:00 sata u mjestu Donji Orlovci.

# PRIJEDOR
# NESREĆA
# RS
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.