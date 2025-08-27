Supruga policajca Samira Mustafića oprostila se od njega emotivnom porukom

Dženaza tragično nastradalom policajcu Samiru Mustafiću, klanjati će se u petak, 29. avgusta, nakon ikindije namaza, ispred džamije Šever, a ukop će se obaviti na mezarju Šever.

Ispraćaj će se održati od 14:00 do 15:30 istog dana, ispred Komemorativnog centra Tuzla.

Komemoracija će biti upriličena ranije tog dana, u 11:00 sati u Narodnom pozorištu Tuzla, gdje će se porodica kao i kolege i prijatelji oprostiti posljednjim riječima.

Supruga Elma se oprostila emotivnom porukom:

- Ljubavi moja, hvala ti za svaku godinu naše ljubavi, za svaku riječ, za svaki osmijeh, za svaki trenutak kada si bio moj oslonac i moj ponos. Ništa što smo imali ne prestaje tvojim odlaskom – sve ostaje u meni, u djeci, u svakoj uspomeni koju si ostavio. Znam da je tvoj život ovdje završio, ali vjerujem da je ovo samo rastanak tijela, a ne duša. Vjerujem da ćemo se opet sresti, tamo gdje nema suza ni boli, u Džennetu, gdje ću ti ponovo doći kao tvoja žena, zauvijek. Inna lillahi we inna ilejhi radži’un - napisala je ona.

Podsjećamo, tijelo Samira Mustafića je pronađeno 24. avgusta u koristu rijeke Spreče, u mjestu Miričina kod Gračanice. On je nestao 27. marta ove godine kada je ušao u nabujalu rijeku Jalu da bi sustigao osumnjičenog Eldara Galića. Posthumno je odlikovan medaljom za izuzetnu hrabrost.