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MUP HNK

Uhapšene dvije osobe zbog razbojništva u Mostaru: Pod prijetnjom nožem otuđili novac iz trgovine

Osumnjičeni su uhapšeni i sprovedeni u službene prostorije Odjela kriminalističke policije PU Mostar gdje je nad njima sprovedena kriminalistička obrada

MUP HNK. Fena

FENA

28.8.2025

 Policijski djelatnici Policijske uprave Mostar Odjela kriminalističke policije proveli su akciju hapšenja dvojice muškaraca koji se sumnjiče za počinjenje krivičnog djela razbojništva nad uposlenicom trgovine u Ulici hrvatske mladeži u Mostaru.

Naime, u srijedu, 27. avgusta oko 07:30 sati, PU Mostar zaprimila je prijavu da je nepoznata maskirana osoba ušla u prodajni prostor trgovine, gdje je uz prijetnju hladnim oružjem (nožem) od djelatnice zatražila novac, dok je drugi osumnjičeni čekao ispred objekta. Nakon što su otuđili novac, obojica su se udaljila u nepoznatom smjeru, saopćeno je iz Ureda komesara policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Operativnim radom na terenu, te brzom i učinkovitom intervencijom policijskih djelatnika, uhapšene su dvije osobe K.D (2003) i Ž.M. ( 2004), koji se sumnjiče da su počinili krivično djelo „razbojništvo“.

Osumnjičeni su uhapšeni i sprovedeni u službene prostorije Odjela kriminalističke policije PU Mostar gdje je nad njima sprovedena kriminalistička obrada.

O svemu je odmah obaviještena dežurna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Mostar, pod čijim nadzorom policijski djelatnici nastavljaju provoditi daljnje mjere i radnje na dokumentiranju ovog krivičnog djela.

# MUP HNK
# RAZBOJNIŠTVO
# MOSTAR
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