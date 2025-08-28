Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAGEDIJA

Teška saobraćajna nesreća u bh. komšiluku: Poginuli vozač i putnik na motociklu, jedan je bio vatrogasac

Promet je na navedenoj dionici ceste bio potpuno obustavljen od 01:20 do 04:10 sati

Policija. Facebook

I. H.

28.8.2025

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 00:50 sati, u mjestu Vukšić na županijskoj cesti ŽC-6067, život su izgubili dvije mlađe muške osobe. 

Prema izvještajima zadarske policije, smrtno su stradali vozač i putnik na motociklu.

Zbog uviđaja, promet je na navedenoj dionici ceste bio potpuno obustavljen od 01:20 do 04:10 sati.

- Noćas oko 00,50 sati u Vukšiću na županijskoj cesti cesti ŽC-6067 dogodila se saobraćajna nesreća. Na mjesto događaja odmah po dojavi su upućene sve službe. U saobraćajnoj nesreći su smrtno stradale dvije mlađe muške osobe, vozač i putnik na motociklu. Za vrijeme uviđaja, od 01:20 do 04:10 sati promet je bio obustavljen - objavila je policija, prenosi Index.

Jedan od nastradalih bio je vatrogasac.

- Lovre naš dobri, počivaj u miru. Volimo te. - stoji u objavi DVD-a Lišane Ostrovičke.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# HRVATSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.