Teška saobraćajna nesreća u bh. komšiluku: Poginuli vozač i putnik na motociklu, jedan je bio vatrogasac

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 00:50 sati, u mjestu Vukšić na županijskoj cesti ŽC-6067, život su izgubili dvije mlađe muške osobe.

Prema izvještajima zadarske policije, smrtno su stradali vozač i putnik na motociklu.

Zbog uviđaja, promet je na navedenoj dionici ceste bio potpuno obustavljen od 01:20 do 04:10 sati.

- Noćas oko 00,50 sati u Vukšiću na županijskoj cesti cesti ŽC-6067 dogodila se saobraćajna nesreća. Na mjesto događaja odmah po dojavi su upućene sve službe. U saobraćajnoj nesreći su smrtno stradale dvije mlađe muške osobe, vozač i putnik na motociklu. Za vrijeme uviđaja, od 01:20 do 04:10 sati promet je bio obustavljen - objavila je policija, prenosi Index.

Jedan od nastradalih bio je vatrogasac.

- Lovre naš dobri, počivaj u miru. Volimo te. - stoji u objavi DVD-a Lišane Ostrovičke.