Video / Nevjerovatno: Na Otoci ukraden vrijedan interfon s kamerom

U naselju Otoka, na adresi Bulevar Meše Selimovića 2B, došlo je do krađe veoma vrijednog interfona s kamerom.

Slučaj je odmah prijavljen policiji, a stanari zgrade obratili su se i medijima, moleći građane za pomoć u pronalasku počinioca.

Kako navode, na raspolaganju je i snimak s video nadzora, kao i fotografija koja bi mogla pomoći u identifikaciji osobe koja je otuđila opremu.

Stanari apeluju na sve koji prepoznaju osobu sa snimka da informacije podijele s policijom i tako pomognu u što bržem rješavanju ovog slučaja.