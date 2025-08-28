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NEVJEROVATNO

Video / Nevjerovatno: Na Otoci ukraden vrijedan interfon s kamerom

Stanari mole građane za pomoć u pronalasku počinioca

Ukraden vrijedan interfon. Društvene mreže

A. H. K.

28.8.2025

U naselju Otoka, na adresi Bulevar Meše Selimovića 2B, došlo je do krađe veoma vrijednog interfona s kamerom.

Slučaj je odmah prijavljen policiji, a stanari zgrade obratili su se i medijima, moleći građane za pomoć u pronalasku počinioca.

Kako navode, na raspolaganju je i snimak s video nadzora, kao i fotografija koja bi mogla pomoći u identifikaciji osobe koja je otuđila opremu.

Stanari apeluju na sve koji prepoznaju osobu sa snimka da informacije podijele s policijom i tako pomognu u što bržem rješavanju ovog slučaja. 

# KRAĐA
# OTOKA
# SARAJEVO
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