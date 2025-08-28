Video / Nevjerovatno: Na Otoci ukraden vrijedan interfon s kamerom

U naselju Otoka, na adresi Bulevar Meše Selimovića 2B, došlo je do krađe veoma vrijednog interfona s kamerom.
NEVJEROVATNO
Stanari mole građane za pomoć u pronalasku počinioca
Ukraden vrijedan interfon. Društvene mreže
U naselju Otoka, na adresi Bulevar Meše Selimovića 2B, došlo je do krađe veoma vrijednog interfona s kamerom.
Slučaj je odmah prijavljen policiji, a stanari zgrade obratili su se i medijima, moleći građane za pomoć u pronalasku počinioca.
Kako navode, na raspolaganju je i snimak s video nadzora, kao i fotografija koja bi mogla pomoći u identifikaciji osobe koja je otuđila opremu.
Stanari apeluju na sve koji prepoznaju osobu sa snimka da informacije podijele s policijom i tako pomognu u što bržem rješavanju ovog slučaja.
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