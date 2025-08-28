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SARAJEVO

Video / Dvije saobraćajne nesreće na Otoci u razmaku od 200 metara: Ima povrijeđenih

Prva pomoć je pružena na licu mjesta

Saobraćajna nesreća na Otoci - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

28.8.2025

Na Otoci su se u razmaku od oko 200 metara dogodile dvije saobraćajne nesreće. Prva se desila kod Asa bolnice i u njoj su učestvovala dva vozila. 

Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je za portal „Avaza“ da su na mjesto događaja upućene ekipe policije i vozilo hitne pomoći.

Prva pomoć je pružena na licu mjesta, a trenutno nema informacija o stepenu povreda učesnika nesreće. U toku je uviđaj.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+1

Druga nesreća dogodila se na raskrsnici na Otoci i u njoj su takođe učestvovala dva vozila. Prema preliminarnim informacijama, u ovoj nesreći nema povrijeđenih, a pričinjena je samo materijalna šteta.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
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