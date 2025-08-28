Video / Dvije saobraćajne nesreće na Otoci u razmaku od 200 metara: Ima povrijeđenih

Na Otoci su se u razmaku od oko 200 metara dogodile dvije saobraćajne nesreće. Prva se desila kod Asa bolnice i u njoj su učestvovala dva vozila.

Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je za portal „Avaza“ da su na mjesto događaja upućene ekipe policije i vozilo hitne pomoći.