U Kantonalnom sudu počeo glavni pretres: Đenan Đozlić konzumirao kokain pa pucao u svoju partnericu Ines Žmiro

Čitanjem optužnice jučer je pred Sudskim vijećem Kantonalnog suda u Mostaru, kojim predsjedava Danijela Dalipagić Rizvanović, počela glavna rasprava u predmetu protiv Đenana Đozlića (46) iz Mostara, optuženog za ubistvo svoje partnerice Ines Žmiro (39).

Ispalio metak

Prema optužnici koju je pročitala kantonalna tužiteljica Lorena Musa Šimić, Đozliću se na teret stavlja da je 2. decembra prošle godine u periodu između 17 i 18.45 sati u stanu koji se nalazi u zgradi na adresi Bulevar narodne revolucije br. 13 u kojem je živio zajedno s oštećenom skoro godinu, tokom žustre svađe s njom, a nakon što je tog dana konzumirao kokain, uzeo poluautomatski pištolj CZ, model 70, kalibra 7,65 milimetara, u kojem se nalazilo sedam metaka te se u jednom trenutku približio oštećenoj, okrenut licem u lice, ispalio metak u njenom pravcu, pogodivši je u predjelu prednjeg trbušnog zida.

Usljed posljedica nanošenja ozljeda tim oružjem, odnosno iskrvarenja, Žmiro je iste večeri podlegla u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Uz to, Đozliću se na teret stavljaju i krivična djela počinjena u sticaju, a to su neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje iz Zakona o oružju i streljivu HNK, nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih tvari iz KZ FBiH te posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz KZ FBiH.

Pucao iz pištolja

Naime, u njegovom stanu su, a što je navedeno u optužnici, uz pištolj iz kojeg je pucao, pronađeni plinski signalni pištolj marke Ekol Tuna, kalibra osam milimetara i 44 komada plinske municije te PVC kesa s bijelom praškastom tvari mase 0,408 grama koja sadrži psihoaktivnu komponentu kokain.

Obrazloživši dokaze na kojima se zasniva optužnica, Musa Šimić je navela da je Tužilaštvo HNK tokom višemjesečne istrage utvrdilo da nedvojbeno postoji osnovana sumnja da je optuženi učinio krivična djela opisana u optužnici. To će, navela je, dokazati tokom predstojećeg glavnog pretresa pozivanjem 19 svjedoka i 11 vještaka, kao i brojnim materijalnim dokazima. Bit će ispitane, dodala je, komšije optuženika i oštećene, koje su u večeri ubistva čule galamu, viku, lavež psa i glasanje papige, a koji su dopirali iz stana, kao i svjedoci koji su po pozivu optuženog stigli na lice mjesta, dok je oštećena davala znakove života i bila pri svijesti, te uposlenici Hitne medicinske pomoći, policijski službenici, vještaci koji su obavljali brojna vještačenja.

Odbrana nije željela iznositi koncept

Optuženi Đozlić koji je doveden iz pritvorske jedinice KPZ-a Mostar izjasnio se da je razumio optužnicu. Njegov advokat Haris Hakalović je kazao da u ovom trenutku neće iznositi koncept odbrane niti će najavljivati dokaze kojih će biti tokom procesa. Suđenje će biti nastavljeno 17. septembra saslušanjem prvih svjedoka.