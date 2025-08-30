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POGINULO 62 LJUDI

Pet mjeseci nakon tragedije u Sjevernoj Makedoniji: Dvoje mladih i dalje u teškom stanju

Dodatne intervencije su planirane u Kočanima za pacijente sa težim opekotinama i otvorenim ranama

Diskoteka u Sjevernoj Makedoniji - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

30.8.2025

Troje povrijeđenih u velikom požaru u diskoteci Kočani, u Sjevernoj Makedoniji i dalje je na bolničkom liječenju, a dvoje od njih je u teškom, ali stabilnom stanju i nisu u životnoj opasnosti.

To je potvrdio direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sjeverne Makedonije Sašo Klekovski.

Prema njegovim riječima, broj pacijenata kojima je potrebno aktivno bolničko liječenje značajno je smanjen. Nekoliko njih je već pušteno na kućno liječenje, dok neki povremeno odlaze na kontrole u inostranstvo, uglavnom u bolnicu u Sofiji, prenosi portal prv.mk.

Klekovski je potvrdio da se jedan od povrijeđenih koji je bio na liječenju u Turskoj vratio kući, jedan je otpušten sa plastične hirurgije u Skoplju, a dvoje se zbrinjava u privatnoj bolnici Sistina. Dodatne intervencije su planirane u Kočanima za pacijente sa težim opekotinama i otvorenim ranama.

Fond zdravstvenog osiguranja pokriva troškove pregleda šest pacijenata kojima su povremeno potrebni pregledi u Sofiji. Pored toga, u Sjevernu Makedoniju je stigao plastični hirurg iz Belgije koji je pregledao 18 pacijenata sa opekotinama lica, vrata i ruku, kojima predstoji duže liječenje.

Podsjetimo, u požaru koji se dogodio 16. marta u diskoteci "Puls" u Kočanima poginulo je 62 ljudi i povrijeđeno oko 200 ljudi, što ga čini jednim od najtragičnijih događaja u novijoj historiji Sjeverne Makedonije.

# SJEVERNA MAKEDONIJA
# DISKOTEKA
# KOČANI
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