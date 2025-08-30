Pet mjeseci nakon tragedije u Sjevernoj Makedoniji: Dvoje mladih i dalje u teškom stanju

Troje povrijeđenih u velikom požaru u diskoteci Kočani, u Sjevernoj Makedoniji i dalje je na bolničkom liječenju, a dvoje od njih je u teškom, ali stabilnom stanju i nisu u životnoj opasnosti.

To je potvrdio direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sjeverne Makedonije Sašo Klekovski.

Prema njegovim riječima, broj pacijenata kojima je potrebno aktivno bolničko liječenje značajno je smanjen. Nekoliko njih je već pušteno na kućno liječenje, dok neki povremeno odlaze na kontrole u inostranstvo, uglavnom u bolnicu u Sofiji, prenosi portal prv.mk.

Klekovski je potvrdio da se jedan od povrijeđenih koji je bio na liječenju u Turskoj vratio kući, jedan je otpušten sa plastične hirurgije u Skoplju, a dvoje se zbrinjava u privatnoj bolnici Sistina. Dodatne intervencije su planirane u Kočanima za pacijente sa težim opekotinama i otvorenim ranama.