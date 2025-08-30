Treći put od početka godine: Obijena crkva na groblju Gvozden Brijeg u Baru

Crkva Svetog arhangela Mihaila na groblju Gvozden Brijeg u Baru obijena je po treći put od početka godine.

To je danas saopćila Mitropolija crnogorsko-primorska, prenosi Telegraf.rs. Kako se navodi, nepoznati počinilac je u noći između 28. i 29. avgusta provalio vrata od crkve, a potom obio kasu za prilog i opljačkao novac.

Slučaj je prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, izvršila uviđaj i preduzela nadležne istražne radnje. Istraga je u toku. Crkva Svetog arhangela Mihaila prvi put je obijena i opljačkana u januaru, a drugi put krajem jula. Iz Crkvene opštine Bar kažu da se nadaju da će nadležni organi otkriti počinioce i stati ovom vandalizmu na kraj.