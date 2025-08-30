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ZBOG OBILNE KIŠE

Drama na putevima u BiH: BMW ostao u vodi, blokiran saobraćaj na sjevernom izlazu iz Mostara

Pripadnici MUP-a HNK izašli su na teren te vozačima ne dozvoljavaju prolazak ovom dionicom

BMW ostao zaglavljen u vodi. Hercegovački.ba

A. O.

30.8.2025

Na sjevernom izlazu iz Mostara, ispod željezničkog mosta, jutros su se stvorile ogromne količine vode nakon obilnih padavina koje su pogodile grad i širu okolicu. Prema informacijama portala hercegovački.ba, zbog visokog nivoa vode na ovoj dionici trenutno je gotovo nemoguće proći vozilom.

Jedan vozač BMW-a nije imao sreće, njegovo vozilo ostalo je zarobljeno u vodi visokoj gotovo pola metra. Na sreću, prema prvim informacijama, nema povrijeđenih, ali je pričinjena materijalna šteta na automobilu. Građani javljaju da se voda i dalje zadržava na ovom području, a nadležne službe još nisu reagirale kako bi očistile i osposobile put za saobraćaj. S obzirom na vremenske uslove i najavljene nove padavine, vozačima se savjetuje maksimalan oprez, kao i da koriste alternativne pravce. Pripadnici MUP-a HNK izašli su na teren te vozačima ne dozvoljavaju prolazak ovom dionicom.

Nastao saobraćajni kolaps. Screenshot

Meteorolozi najavljuju mogućnost novih pljuskova u narednim satima, što bi dodatno moglo pogoršati situaciju na putnoj mreži. Vozači se pozivaju da prate obavještenja nadležnih službi i izbjegavaju rizične dionice dok se stanje ne stabilizuje.

- Zbog obilnih padavina i vode koja se zadržava u podvožnjaku na ulazu u Mostar (iz pravca Jablanice), preporučuje se korištenje magistralnog puta M-17. Policijska patrola je na terenu i reguliše saobraćaj. Zbog vode koja se zadržava u podvožnjaku u Buča Potoku obustavljen je saobraćaj - navode iz BIHAMK-a.

# HERCEGOVINA
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