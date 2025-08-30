Drama na putevima u BiH: BMW ostao u vodi, blokiran saobraćaj na sjevernom izlazu iz Mostara

Na sjevernom izlazu iz Mostara, ispod željezničkog mosta, jutros su se stvorile ogromne količine vode nakon obilnih padavina koje su pogodile grad i širu okolicu. Prema informacijama portala hercegovački.ba, zbog visokog nivoa vode na ovoj dionici trenutno je gotovo nemoguće proći vozilom.

Jedan vozač BMW-a nije imao sreće, njegovo vozilo ostalo je zarobljeno u vodi visokoj gotovo pola metra. Na sreću, prema prvim informacijama, nema povrijeđenih, ali je pričinjena materijalna šteta na automobilu. Građani javljaju da se voda i dalje zadržava na ovom području, a nadležne službe još nisu reagirale kako bi očistile i osposobile put za saobraćaj. S obzirom na vremenske uslove i najavljene nove padavine, vozačima se savjetuje maksimalan oprez, kao i da koriste alternativne pravce. Pripadnici MUP-a HNK izašli su na teren te vozačima ne dozvoljavaju prolazak ovom dionicom.