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PAZITE KAKO VOZITE

Haos u Čitluku: Automobil završio u kanalu zbog vode na cesti

Na tom dijelu ceste stvorila se velika količina vode, što je česta pojava tokom obilnijih padavina

Automobil se zaglavio u vodi. Čitatelj Bljeska.info

A. O.

30.8.2025

Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u mjestu Potpolje, u općini Čitluk, u kojoj je automobil sletio u kanal pored noćnog kluba Bumerang.

Na tom dijelu ceste stvorila se velika količina vode, što je česta pojava tokom obilnijih padavina, piše Bljesak.info.

Prema riječima čitatelja tog portala, svaka jača kiša uzrokuje izlijevanje vode na cestu i stvaranje opasnih lokvi, zbog čega vozači riskiraju gubitak kontrole nad vozilima. Dogodila se i materijalna šteta na automobilu, dok za sada nema informacija o povrijeđenima.

Stanovnici Potpolja ističu da je problem višegodišnji i da bi nadležne službe trebale pronaći trajno rješenje kako bi se spriječile slične nesreće.

Kako smo već ranije pisali, iz BIHAMK-a su upozorili vozače na nepovoljne uslove na cestama zbog kiše, mokrih i klizavih kolovoza te mogućih odrona, uz apel na dodatni oprez u saobraćaju.

# ČITLUK
# PADAVINE
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