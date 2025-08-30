Teška nesreća kod Kladnja: Poginuo muškarac iz Sarajeva, žena povrijeđena

Teška saobraćajna nesreća desila se danas u mjestu Kovačići kod Kladnja na magistralnom putu M-18, a tom prilikom je jedna osoba preminula.

Nesreća se desila u 12:40 sati, a u njoj je učestvovalo vozilo Toyota Yaris.

- Vozilom je upravljala A.B.(1954) iz Sarajeva, koja je upravljajući vozilom izgubila kontrolu nad istim, uslijed čega je vozilo izašlo van kolovoza, a tom prilikom na mjestu događaja smrtno je stradao A.M.(1933) suvozač u vozilu ( čiju smrt je potvrdio na mjestu događaja mrtvozornik Doma zdravlja Kladanj) dok je A.B. zadobila povrede o čijem stepenu se ljekar SHMP Doma zdravlja Kladanj nije izasnio, ali je imenovanu uputio u JZU UKC Tuzla. O nezgodi je upoznat dežurni tužilac KTTK-a, koji će na mjestu događaja rukovodi uviđajem, a isti vrše istražitelji OKP PU Kladanj uz asistenciju policijskih službenika PS Kladanj. Saobraćaj na navedenoj dionici puta odvija se nesmetano - naveli su iz MUP-a TK.