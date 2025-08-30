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MJESTO KOVAČIĆI

Teška nesreća kod Kladnja: Poginuo muškarac iz Sarajeva, žena povrijeđena

Vozilom je upravljala A.B.(1954) iz Sarajeva, koja je upravljajući vozilom izgubila kontrolu nad istim, uslijed čega je vozilo izašlo van kolovoza

Nesreća kod Kladnja. Čitatelj

S. S.

30.8.2025

Teška saobraćajna nesreća desila se danas u mjestu Kovačići kod Kladnja na magistralnom putu M-18, a tom prilikom je jedna osoba preminula.

Nesreća se desila u 12:40 sati, a u njoj je učestvovalo vozilo Toyota Yaris.

- Vozilom je upravljala A.B.(1954) iz Sarajeva, koja je upravljajući vozilom izgubila kontrolu nad istim, uslijed čega je vozilo izašlo van kolovoza, a tom prilikom na mjestu događaja smrtno je stradao A.M.(1933) suvozač u vozilu ( čiju smrt je potvrdio na mjestu događaja mrtvozornik Doma zdravlja Kladanj) dok je A.B. zadobila povrede o čijem stepenu se ljekar SHMP Doma zdravlja Kladanj nije izasnio, ali je imenovanu uputio u JZU UKC Tuzla. O nezgodi je upoznat dežurni tužilac KTTK-a, koji će na mjestu događaja rukovodi uviđajem, a isti vrše istražitelji OKP PU Kladanj uz asistenciju policijskih službenika PS Kladanj. Saobraćaj na navedenoj dionici puta odvija se nesmetano - naveli su iz MUP-a TK.

# MUP TK
# KLADANJ
# NESREĆA
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