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"Avaz" otkriva identitet mladića koji je poginuo u minskom polju u Hodžićima kod Doboja

Nesreća se dogodila oko 16 sati u povratničkom naselju Hodžići, dok je nesretni mladić čuvao koze

Tragedija u Hodžićima. Afirmativa.ba

H. Čalić

30.8.2025

Tuga i velika tragedija u poslijepodnevnim satima zahvatila je porodicu Hasanamidžić, u povratničkom naselju Hodžići, koje je entitetskom linijom pripalo općini Doboj. Kako je večeras saopćeno iz Policijske uprave Doboj, oko 17 sati policiji je dojavljeno da je u Hodžićima, na njivi zvanoj Bukvik, u obilježenom minskom polju, dok je vraćao pet koza, od protivpješadijske mine smrtno stradao 19-godišnji mladić.

Kako saznaje portal "Avaza" stradao je Mehmed (Mihreta) Hasanamidžić.

– Iako teško povrijeđen gelerima opasne mine, mladić je, prema policijskim izvorima, uspio se izvući iz minskog polja, potom je pao i od teških tjelesnih povreda podlegao. Po dojavi, na lice mjesta izašli su policijski službenici PU Doboj i obezbijedili mjesto nesreće, a detaljan uviđaj pod rukovodstvom tužitelja Okružnog javnog tužilaštva Doboj bit će nastavljen sutra, nakon što deminerski tim Civilne zaštite grada Doboja teren obezbijedi.

Inače, od zaostalih mina na širem području Becnja, jednoj od najzagađenijih lokacija minama iz rata, smrtno je stradalo ili zadobilo teške tjelesne povrede nekoliko mještana, najviše iz porodice Hasanamidžić. Od zaostale mine smrtno je stradao Ešef Hasanamidžić, Šahza Hasanamidžić koja je sa suprugom Salihom brala čahure, dok je Salih teško povrijeđen, a prije nekoliko godina je preminuo. 

Salih Hasanamidžić je prije nekoliko godina teško povrijeđen, a supruga poginula dok su brali čahure u Hodžićima. Avaz

I otac stradalog mladića Mehmeda, Mihret, prije nekoliko godina je teško povrijeđen u minskom polju, a kasnije je preminuo. Osim Hasanamidžića, od mina u Hodžićima su smrtno stradali Hamza i Hasib Avdić.

# DOBOJ
# HODŽIĆI
# MEHMED HASANAMIDŽIĆ
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