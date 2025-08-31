Video / Haos u Budvi: Pao led ekran, jedna osoba povrijeđena

Jedna osoba zadobila je povrede prošle noći u diskoteci "Top Hil" u Budvi, kada je zbog nevremena na nju pao led ekran.

Koliko je bilo jako nevrijeme pokazuje to da je jedan gledalac završio na nosilima sa otvorenom glavom, jer mu je na glavu pao led ekran u metežu usred jakog vjetra, prenosi Telegraf.rs.

List navodi da su u toj diskoteci protekle noći trebale da se održe borbe u globalno najbrže rastućem borilačkom sportu, "bare knuckle", odnosno borbi golim šakama.

Glavne borbe su odložene zbog nevremena.