Policija i dalje traga za ubicom Radovana Krivokapića: Ubijen ispred porodične kuće

Policija intenzivno traga za osobom koja je prije dvije noći ispred porodične kuće u kotorskom naselju Zlatne njive pucala na Radovana Krivokapića (44), zvanog Mesar, inače poznatog pripadnika škaljarskog klana.

Krivokapić je preminuo od zadobijenih povreda u kotorskoj bolnici.

Više osoba saslušano

Kako nezvanično saznaju “Vijesti”, u sklopu istrage više osoba je privedeno i saslušano, a policija provjerava njihove alibije.

Inspektori su tokom istrage skinuli snimke sa sigurnosnih kamera i detaljno analiziraju područje zločina kako bi identifikovali pravac dolaska i bjekstva napadača.

Navodno je utvrđena i tačna lokacija s koje su pucnji ispaljeni na Krivokapića.

Zvanična potvrda Uprave policije

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti Jug, u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i Višim državnim tužilaštvom, preduzeli opsežne mjere s ciljem rasvjetljavanja ubistva.

- Dana 29. avgusta, oko 19:40 sati, došlo je do upotrebe vatrenog oružja u naselju Zlatne njive. Tom prilikom je povrijeđen R. K. (44) iz Kotora, koji je kasnije preminuo u Opštoj bolnici Kotor - navedeno je u saopćenju.

Povezanost sa škaljarskim klanom

Prema informacijama iz bezbjednosnih izvora, Krivokapić je više od deset godina bio poznat kao član škaljarskog kriminalnog klana.

Njegovo ime se spominjalo još 2016. godine, kada je policija istraživala podmetanje požara u diskoteci “Maximus” u Kotoru. Tada je bio među desetak članova klana koji su saslušani, ali je negirao bilo kakvu povezanost sa incidentom. Ta diskoteka se dovodila u vezu s braćom Duškom i Darkom Šarićem, koji su tada važili za neformalne vlasnike objekta.