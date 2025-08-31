Kao u filmu: Bosanac probio rampe na granicama, pa napravio haos

Prava filmska jurnjava muškarca iz Bosne i Hercegovine i policije iz Srbije događala se jutros u 4 sata, a prema saznanjima Telegrafa, Bosanac je probio obje rampe na Graničnim prijelazima Hrvatske i Srbije.

Tada je je obaviještena i saobraćajna policija u Srbiji, ali i Interventna jedinica 92!

- Policija je dobila dojavu da je crni BMW stranih tablica probio rampe na granici. Da se uputio na Srbiju i da nije poznato ko je za volanom. Ubrzo se na putu našlo nekoliko patrola saobraćajne policije, ali i Interventna jedinica 92. Dok je trajala jurnjava za prestupnikom on je uspio da automobilom probije naplatnu rampu Sremska Mitrovica. Srećom nikoga nije povrijedio, ali je policija zaustavila saobraćaj na putu kojim je vozio bahati Bosanac - kaže sagovornik Telegrafa blizak istrazi.

U jednom trenutku policija je uspjela da zaustavi i blokira vozača BMW. Međutim, on nije želio da izađe iz automobila već se zatvorio.

Kako "Telegraf.rs" saznaje, pripadnici Interventne uspjeli su nasilnika da izvuku iz vozila.

Nezvanično, uhapšen je D.M. (39) državljanin Bosne i Hercegovine.