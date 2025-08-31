Profesorica se oprostila od mladića koji je stradao kod Doboja: Djeca ne bi trebala patiti kao moj Mehmed

Devetnaestogodišnji Mehmed Hasanamidžić stradao je jučer u naselju Hodžići kod Doboja kada je ušao u obilježeno minsko polje kako bi vratio koze, kada je aktivirao minu.

On je želio da se vrati s kozama, međutim, nažalost je poginuo. Slučaj je potresao Bosnu i Hercegovinu, a posebno one koji su poznavali Mehmeda. Od njega se na društvenim mrežama oprostila i njegova bivša profesorica Senada Džanić.

- Ne mogu da zaustavim suze. Poginuo je moj bivši učenik. Mina. Jedan trenutak, jedan korak i više ga nema. Upravo sam bila kod Mehmedove kuće, gdje je u blizini i izgubio život. Bio je dijete siromaštva, odrastao u teškim uvjetima koje mnogi ne bi mogli ni zamisliti. A opet, pun poštovanja i zahvalnosti – napisala je Džanić na svom Facebook profilu.

Dodala je da je Mehmed bio skroman, miran i povučen, ali da je uvijek imao osmijeh, i dok mu je bila učiteljica, a i godinama kasnije. Njegovoj porodici, kako je navela, pomagala je koliko je mogla.

- Bezbroj puta sam bila kod Feride i svog Mehmeda, ali sada osjećam da nisam učinila dovoljno. Srce mi je teško od tuge i krivnje. Da sam mogla barem još malo više, još jedan korak bliže toj porodici... Možda ne bi ništa promijenilo, ali sada mi se sve čini kao da sam trebala više pomoći. Nažalost, malo nas je znalo za težak život ove porodice. Neka ti je vječni rahmet, a tvojoj porodici da Allah da snage da prežive ovaj nezamislivi gubitak – napisala je.