Dženazu Mehmeda Hasanamidžića koji je poginuo u minskom polju platit će džematlije

Mehmed Hasanamidžić (19) poginuo je jučer u minskom polju u naselju Hodžići kod Doboja, a on je nastradao pokušavajući vratiti koze koje su odlutale u minska polja.

To se navodno desilo u blizini njegove kuće. Mehmed je bio najmlađe od četvero djece samohrane majke Feride Hasanamidžić iz Hodžića.

Majka je sa suzama u očima rekla da ne zna da li je više slomljena tugom ili neimaštinom. Rekla je da nema novca ni za dženazu.

- On mi je bio sve. Radio je, vrijedan bio. Borili smo se zajedno za koru hljeba. Otišao je gore da čuva koze koje često odlutaju u minska polja. Pokušao je da ih vrati. I tu je nešto puklo. Kaže, nema više tvog Mehe. Nisu ga iznijeli. Raznijelo ga svega. Ništa od njega. Da je barem invalid ostao da ga gledam - rekla je majka stradalog Mehmeda Ferida Hasanamidžić.