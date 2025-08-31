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MLADIĆ STRADAO JUČER

Dženazu Mehmeda Hasanamidžića koji je poginuo u minskom polju platit će džematlije

Novac za sve troškove dženaze je skupljen te nikakva sredstva nisu potrebna i neće niti jedna marka biti naplaćena u ovu svrhu, rečeno je

Majka Ferida ostala bez sina Mehmeda. Screenshot

A. O.

31.8.2025

Mehmed Hasanamidžić (19) poginuo je jučer u minskom polju u naselju Hodžići kod Doboja, a on je nastradao pokušavajući vratiti koze koje su odlutale u minska polja.

To se navodno desilo u blizini njegove kuće. Mehmed je bio najmlađe od četvero djece samohrane majke Feride Hasanamidžić iz Hodžića.

Majka je sa suzama u očima rekla da ne zna da li je više slomljena tugom ili neimaštinom. Rekla je da nema novca ni za dženazu.

- On mi je bio sve. Radio je, vrijedan bio. Borili smo se zajedno za koru hljeba. Otišao je gore da čuva koze koje često odlutaju u minska polja. Pokušao je da ih vrati. I tu je nešto puklo. Kaže, nema više tvog Mehe. Nisu ga iznijeli. Raznijelo ga svega. Ništa od njega. Da je barem invalid ostao da ga gledam - rekla je majka stradalog Mehmeda Ferida Hasanamidžić.

Ipak, prema informacijama, troškove dženaze 19-godišnjeg Mehmeda Hasanamidžića će finansirati džematlije Stanić Rijeka i MIZ Doboj.

- Novac za sve troškove dženaze je skupljen te nikakva sredstva nisu potrebna i neće niti jedna marka biti naplaćena u ovu svrhu - rečeno je za taj portal iz Džemata Stanić Rijeka.

# DOBOJ
# HODŽIĆI
# MEHMED HASANAMIDŽIĆ
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