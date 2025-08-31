Poznati detalji stradanja mladića kod Doboja: Minu aktiviralo stado koza

U povratničkom selu Hodžići, kod Doboja jučer oko 16 sati na brdu Becanj, jednom od najzagađenijih lokacija zaostalim minama u BiH, dok je vraćao manje stado koza, život je izgubio 19. godišnji mladić Mehmed (Mihreta) Hasanamidžić. On je treća žrtva zaostalih mina iz brojne porodice Hasanamidžić, a prije njega život u minskom polju živote se izgubili Ešref, njegov amidža i strina Šahza. Bez noge je ostao njegov otac Mihret, koji je kasnije preminuo.

Mehmed je imao samo 19. godina . Facebook Mehmed je imao samo 19. godina . Facebook

Mehmed je pošao da manje stado koza koje je uzgajao sa bratom Mirsadom (28), vrati kući prije mraka. U tom trenutku, eksplodirala je zaostala mina. Ubila je u uskom krugu pet koza, a Mehmeda koji je od mjesta eksplozije bio udaljen desetak metara je teško povrijedila gelerima po glavi i stomaku. Nakon što su demineri u vremenu od 8-9 sati deminirali bezbjedan put i ustanovili da je opasnu minu „prom 1“ aktivirala koza, dalje istražne radnje će preuzeti policija i tužitelj OJT Doboj. Nikome prilaz mjestu ekplozije mine i nakon toga nije bio dozvoljen, jer, kako se nam kazali demineri, ovo je opasno mjesto.