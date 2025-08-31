Poznati detalji stradanja mladića kod Doboja: Minu aktiviralo stado koza

U povratničkom selu Hodžići, kod Doboja jučer oko 16 sati na brdu Becanj, jednom od najzagađenijih lokacija zaostalim minama u BiH, dok je vraćao manje stado koza, život je izgubio 19. godišnji mladić Mehmed (Mihreta) Hasanamidžić.
On je treća žrtva zaostalih mina iz brojne porodice Hasanamidžić, a prije njega život u minskom polju živote se izgubili Ešref, njegov amidža i strina Šahza. Bez noge je ostao njegov otac Mihret, koji je kasnije preminuo.
Mehmed je pošao da manje stado koza koje je uzgajao sa bratom Mirsadom (28), vrati kući prije mraka. U tom trenutku, eksplodirala je zaostala mina. Ubila je u uskom krugu pet koza, a Mehmeda koji je od mjesta eksplozije bio udaljen desetak metara je teško povrijedila gelerima po glavi i stomaku.
Nakon što su demineri u vremenu od 8-9 sati deminirali bezbjedan put i ustanovili da je opasnu minu „prom 1“ aktivirala koza, dalje istražne radnje će preuzeti policija i tužitelj OJT Doboj.
Nikome prilaz mjestu ekplozije mine i nakon toga nije bio dozvoljen, jer, kako se nam kazali demineri, ovo je opasno mjesto.
Ovdje je prije nekoliko godina žiot izgubila i Šahza Hasanamidžić, koja je sa suprugom Salihom brala čahure kao sekundarni otpad, da bi preživjela.
Jučer od jutra, porodici koja je izgubila mladića dolaze komšije, rodbina i prijatelji i donose pomoć. Jedan od mještana kaže da bi porodicu Hasanamidžić trebalo iseliti na sigurnije mjesto, dok nije pala još koja žrtva. Tijelo poginulog mladića Mehmeda sinoć je otpremljeno u Banja Luku na obdukciju, kada će se znati detalji njegove pogibije.