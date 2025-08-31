Teška nesreća na gradilištu u Hrvatskoj: Pala košara u kojoj su bili radnici

Dvojica radnika teško su povrijeđena u nesreći na radu koja se dogodila u subotu u Sisku u krugu gradilišta, kada su pali zajedno s metalnom košarom s 12 metara visine.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Sisačko-moslavačke, tokom izvođenja radova, došlo je do pada metalne košare u kojoj su se nalazili 53-godišnjak i 43-godišnjak, s visine od oko 12 metara.

Uviđaj na mjestu događaja obavljen je u saradnji s inspekcijom rada u području zaštite na radu Državnog inspektorata.

Slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja, navodi se u saopćenju.