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U SUBOTU

Teška nesreća na gradilištu u Hrvatskoj: Pala košara u kojoj su bili radnici

Slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja

Intervenisala policija. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

FENA

31.8.2025

Dvojica radnika teško su povrijeđena u nesreći na radu koja se dogodila u subotu u Sisku u krugu gradilišta, kada su pali zajedno s metalnom košarom s 12 metara visine.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Sisačko-moslavačke, tokom izvođenja radova, došlo je do pada metalne košare u kojoj su se nalazili 53-godišnjak i 43-godišnjak, s visine od oko 12 metara.

Uviđaj na mjestu događaja obavljen je u saradnji s inspekcijom rada u području zaštite na radu Državnog inspektorata.

Slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja, navodi se u saopćenju.

# SISAK
# NESREĆA
# HRVATSKA
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