Otac i sin predati Tužilaštvu: Tukli inspektora i prijetili mu pištoljem, jer je htio spriječiti muškarca da razbije automobil

Otac i sin, Radovan Jović i Mihajlo Jović iz Banje Luke, uhapšeni su i predati Okružnom javno tužilaštvo u ovom gradu zbog sumnje da su fizički napali i povrijedili policijskog inspektora koji se u tom trenutku nalazio van službe, a sve se dogodilo u banjalučkom naselju Starčevica.
Drama je počela kada je Mihajlo Jović navodno angažovao mlađeg muškarca da razbije automobil njegove bivše djevojke, s kojom je nedavno prekinuo vezu.
Kada je taj muškarac krenuo da lupa vozilo, reagovao je policijski inspektor u civilu koji se tu slučajno zatekao. Izvukao je pištolj i muškarcu naredio da legne i stavi ruke iza leđa, što je on i učinio. Međutim, kad je inspektor krenuo da mu stavi lisice napao ga je Mihajlo Jović. U sukob se umiješao i njegov otac Radovan Jović i inspektoru su nanijeli tjelesne povrede.
Navodno su tvrdili da nisu znali da se radi o inspektoru. Međutim, po dolasku patrole i njih su napali, nakon čega su uhapšeni. Muškarac koji je lupao automobil je pobjegao i za njim se traga.
Prema izjavama očevidaca, u jednom trenutku čuo se i pucanj, što je dodatno unijelo paniku među stanare.
- Vidjela sam veliki broj policijskih vozila i čula da su neki napali policijsku patrolu - rekla je jedna stanarka.
Iz Policijske uprava Banja Luka kazali su da su subotu policajci uhapsili R.J. i M.J. iz Banje Luke, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivična djela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje i ugrožavanja sigurnosti.
- Lica su osumnjičeni da su u subotu oko 14.20 sati u Banjoj Luci fizički napali i nanijeli tjelesne povrede policijskom službeniku van dužnosti koji je sprečavao nepoznato lice u izvršenju krivičnog djela. Uhapšeni su pružali otpor i nakon dolaska policijske patrole koja je postupala po prijavi, te su nanijeli tjelesne povrede dvojici policijskih službenika - kazali su iz PU Banja Luka.
Dodaju da su u Univerzitetsko kliničkom centru RS (UKC) medicinski zbrinuta tri policijska službenika, te da je u toku je intezivna potraga za još jednim licem.