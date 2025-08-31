Otac i sin predati Tužilaštvu: Tukli inspektora i prijetili mu pištoljem, jer je htio spriječiti muškarca da razbije automobil

Otac i sin, Radovan Jović i Mihajlo Jović iz Banje Luke, uhapšeni su i predati Okružnom javno tužilaštvo u ovom gradu zbog sumnje da su fizički napali i povrijedili policijskog inspektora koji se u tom trenutku nalazio van službe, a sve se dogodilo u banjalučkom naselju Starčevica.

Drama je počela kada je Mihajlo Jović navodno angažovao mlađeg muškarca da razbije automobil njegove bivše djevojke, s kojom je nedavno prekinuo vezu.

Kada je taj muškarac krenuo da lupa vozilo, reagovao je policijski inspektor u civilu koji se tu slučajno zatekao. Izvukao je pištolj i muškarcu naredio da legne i stavi ruke iza leđa, što je on i učinio. Međutim, kad je inspektor krenuo da mu stavi lisice napao ga je Mihajlo Jović. U sukob se umiješao i njegov otac Radovan Jović i inspektoru su nanijeli tjelesne povrede.

Navodno su tvrdili da nisu znali da se radi o inspektoru. Međutim, po dolasku patrole i njih su napali, nakon čega su uhapšeni. Muškarac koji je lupao automobil je pobjegao i za njim se traga.