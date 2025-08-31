Jesu li Panteri ulovili jednog sarajevskog direktora u pedofiliji

Iz MUP-a KS su potvrdili za portal "Avaza" da je na području Ilidže došlo do sukoba više osoba.

- Došlo je do narušavanja javnog reda i mira između dva lica s jedne i dva lica s druge strane na području Ilidže - kazali su nam iz Operativnog centra MUP-a KS.

Kako nezvanično saznaje portal "Avaza", napravljena je sačekuša za pripadnike organizacije "Panter", poznate po sprečavanju pedofilije. Prema informacijama "Avaza" osobe su bile naoružane, a onda je došlo do fizičkog obračuna.

Kako se već priča po kuloarima, sačekušu je Panterima organizirao direktor jednog javnog sarajevskog preduzeća zajedno sa svojim pristalicama.

Prvo su "Panteri" navodno uhvatili u pedofiliji muškarca koji je pokušao da utječe da se snimak ne objavljuje u javnosti, kada su, kako se saznaje, Panteri to odbili, napravljena im je sačekuša. Jedan od pripadnika Pantera javio se uredniku "Avaza" i rekao da je trenutno u policiji gdje daje izjavu. Cijela drama je nastala oko toga kako to zataškati da u javnost ne procuri ime direktora koji je ulovljen u pedofiliji.