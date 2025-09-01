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MUP KS

Uhapšeno šest osoba nakon napada na članove organizacije "Panter" na Ilidži

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo

MUP KS. Facebook

Dž. R.

1.9.2025

Policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su šest osoba koji se dovode u vezu sa incidentom koji se u nedjelju navečer dogodio na Ilidži.

- U 17:45 sati, policijski službenici PU Ilidža lišili su slobode S.D., rođen 1983. godine, nastanjen na Ilidži, A.M., rođen 1982. godine, nastanjen na Ilidži, S.P., rođen 1977. godine, nastanjen u Zavidovićima, J.R., rođen 1987. godine, nastanjen u Sarajevu i T.H., rođen 1985. godine, nastanjen na Ilidži, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela Nasilničko ponašanje i Ugrožavanje sigurnosti na štetu A.Dž. i S.S. iz Sarajeva - saopćeno je iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Također, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje uhapšen je i S.S. (rođen 1980. godine, nastanjen u Sarajevu).

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni su predati u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovanju ovih krivičnih djela.

Prvo su "Panteri" navodno uhvatili u pedofiliji muškarca koji je pokušao da utječe da se snimak ne objavljuje u javnosti, kada su, kako se saznaje, Panteri to odbili, napravljena im je sačekuša. Jedan od pripadnika Pantera javio se uredniku "Avaza" i rekao da je trenutno u policiji gdje daje izjavu. Cijela drama je nastala oko toga kako to zataškati da u javnost ne procuri ime direktora koji je ulovljen u pedofiliji. 

# INCIDENT
# ILIDŽA
# MUP KS
# PANTER
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