Užas u Tuzli: U blizini osnovne škole izboden maloljetnik

U blizini Osnovne škole „Kreka“ u Tuzli, jutros se dogodio incident u kojem su učestvovale tri maloljetne osobe. Tom prilikom jedna maloljetna osoba povrijedila je drugog maloljetnika. Napominjemo da sudionici ovog događaja nisu učenici OŠ „Kreka“.

Apelujemo na roditelje, kao i cjelokupnu društvenu zajednicu da zajedničkim naporima radimo na prevenciji nasilja i stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja za svu djecu i učenike, jer očito je i da sve mjere sigurnosti, koje su nedavno implementirane u školama, ne mogu prevenirati sve nemile događaje. U tom segmentu nezamjenjiva je uloga porodice i roditelja.

Nadležne institucije ostaju posvećene pružanju podrške obrazovnim ustanovama, učenicima i njihovim porodicama, te će u saradnji sa svim relevantnim institucijama poduzeti potrebne mjere kako bi se ovakvi i slični incidenti spriječili u budućnosti. Istovremeno pozivamo i roditelje, staratelje i sve druge relevantne institucije da nam budu partneri, jer samo zajedno i koordinirano možemo ostvariti sigurno okruženje za naše najmlađe.

Više detalja o incidentu saopćit će Uprava policije MUP-a TK, nakon provedenih istražnih radnji.