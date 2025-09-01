Dodikov mandatar nakon sastanka koalicije: Potrebno još nešto iskristalisati

Savo Minić, kojeg je Milorad Dodik predložio za mandatara za sastav Vlade RS iako više nije predsjednik entitet, rekao je da je ostalo još samo nešto da iskristališu oko personalnih rješenja kako bi se formirala Vlada.

Kaže da je koalicija pokazala iskrenu volju kada je u pitanju zaštita vitalnih interesa RS.

– Moramo pokazati jedinstvo, bez obzira na sve spekulacije. Sve je prošlo kako sam zamišljao. Čast mi je što sam dio procesa koji RS može da iznese u ovom teškom trenutku – rekao je Minić.

Sastanku su prisustvovali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, lideri Ujedinjene Srpske, SP i SPS Nenad Stevandić, Petar Đokić i Goran Selak.

Na sastanku su bili i predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović, te lideri NPS i DNS Darko Banjac i Nenad Nešić.

Sastanku su prisustvali, osim Minića, potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović, generalni sekretar te stranke Srđan Amidžić, kao i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik. Sastanak je održan u prostorijama Sekretarijata SNSD.