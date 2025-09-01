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NAKON DRAME NA ILIDŽI

Poznato ko je napao pripadnike organizacije "Panter": Uhapšeni bivši specijalci, ovo je njihov identitet

Razlog sukoba navodno je inkriminirajući snimak direktora jednog javnog sarajevskog preduzeća, kojim „Panter“ raspolaže

Organizacija "Panter": Napadnuti sinoć. Facebook

S. S.

1.9.2025

Na Ilidži je sinoć došlo do sukoba u kojem je uhapšeno šest osoba. 

Napadnuti su članovi grupe „Panter“, koja se predstavlja kao borci protiv pedofilije, a napad su, prema nezvaničnim informacijama, izvršili bivši vojni specijalci, piše Crna hronika.

Razlog sukoba navodno je inkriminirajući snimak direktora jednog javnog sarajevskog preduzeća, kojim „Panter“ raspolaže i koji bi mogao biti objavljen.

MUP KS je uhapsio Sulejmana Dupovca, Adnana Memiševića, Senada Polića, Jasmina Ramovića i Tarika Hadžimelića, te člana „Pantera“ Semira Sultanovića. 

Petorica su osumnjičena za nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti, dok je Sultanović uhapšen zbog ometanja policije u službenom radu.

Svi privedeni su predati Tužilaštvu KS, gdje će biti zadržani 24 sata, a tužilac će odlučiti o daljnjim mjerama.

# TUŽILAŠTVO KS
# SARAJEVO
# ORGANIZACIJA "PANTER"
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