U Italiji privedena cijela porodica iz BiH, evo za šta se terete

Italijanska policija istraživala je cijelo ljeto pljačke parkiranih automobila i konačno su pronašli počinioce.

Riječ je o jednoj porodici iz Bosne i Hercegovine i svi oni su privedeni i prijavljeni.

Naime, članovi porodice identificirani su nakon istrage koja je uključivala i snimanje registarskih tablica automobila koji ulaze na područje grada Aprilje.

Veći dio ukradene robe je pronađen u stanu u Apriliji, koji je koristila ova porodica, gdje su se nalazile brojne torbe sa ukradenim predmetima od prije nekoliko dana.

U kući su pronađeni i brojni dizajnerski odjevni predmeti, sa još uvijek pričvršćenim etiketama, vjerovatno ukradeni iz lokalnih prodavnica. U automobilu četvorice muškaraca pronađen je i alat za provalu.

- Nakon brojnih krađa predmeta iz parkiranih automobila i brojnih zaprimljenih prijava, lokalna policija je započela istražne aktivnosti koristeći kamere za snimanje registarskih tablica. Analize, koje su nastavljene tokom cijelog ljeta, otkrile su da su se tokom svake prijavljene krađe, automobili u vlasništvu članova porodice iz BiH uvijek bili blizu mjesta zločina. Posljednjih dana, dva lokalna policajca na motorima su uočili jedno od sumnjivih vozila, koje je sistem kontrole sada stavio na “crnu listu”, a osobe u vozilu su odmah nakon provjere djelovale veoma nervozno. Izvršen je pretres, tokom kojeg je pronađeno i zaplijenjeno nekoliko predmeta koji se obično koriste kao alat za provalu - saopćila je policija.