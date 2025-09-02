Djevojčicu ugrizao poskok u blizini hrvatske plaže: Počela da povraća, ljekari davali sve od sebe da spase nogu

Ukrajinska porodica odmarala je na Hvaru u Hrvatskoj, u uvali Dubovica. Međutim, odmor se pretvorio u noćnu moru kada je njihovu petogodišnju kćerku ugrizao otrovni poskok.

- Djevojčica se tokom ručka sa prijateljima igrala u blizini kafića, nekoliko metara od nas. Odjednom je dotrčala i rekla da je ugrizla zmija, nismo mogli da vjerujemo - prepričala je za 24sata.hr u šoku Marta (31), koja sa svojim djetetom i dalje leži u KBC-u Split na liječenju.

Majka ističe i da je djetetu odmah pozlilo, da je počela da povraća i gubi svijest, a noga, na mjestu ugriza, potpuno je poplavila.

- Vlasnik kafića odmah je pozvao Hitnu pomoć. Da bi ubrzao stvari, odvezao nas je do puta svojim automobilom. Na putu do grada prešli smo u vozilo Hitne pomoći, kojim su nas odvezli do helikoptera, pa dalje njime u splitsku bolnicu. Tokom vožnje dijete je stalno gubilo svijest i povraćalo, bilo je užasno gledati - kazala je majka.

Ona je dodala da su za manje od sat vremena bili u Splitu.

- Noga je na mjestu ugriza postepeno poplavila. U bolnici su potvrdili da je riječ o poskoku. Nakon dolaska u bolnicu dijete je dobilo protuotrov i upozorili su nas na moguće komplikacije sa nogom. Nakon protuotrova dijete se osjećalo bolje, ali noga je bila otečena. Kćerka je bila na intenzivnoj njezi - govori majka.

Ljekari su davali sve od sebe da uspiju da spase nogu maloj Ukrajinki, a majka ističe kako je sve bilo veoma iscrpljujuće.

- Rekli su nam da postoji ozbiljna opasnost od gubitka noge. Sljedećeg jutra ljekari su me pozvali i rekli da je potrebna hitna operacija - dodaje majka, koja priznaje da joj je bilo teško da potpiše papire da joj dijete vode na takvu operaciju.

Nakon operacije, koja je uspješno prošla, dijete su premjestili na hirurško odjeljenje. I dalje je u bolnici, svakodnevno prolazi kroz bolna previjanja, a jučer je podvrgnuta i drugoj operaciji zatvaranja rana.

Djevojčica i njena porodica su u Hrvatsku stigli kao turisti, nisu imali status izbjeglica u trenutku nesreće. Međutim, nakon incidenta zatražili su azil i zahtjev im je usvojen. Trenutno imaju hrvatsko zdravstveno osiguranje i potrebne dokumente.