Član organizacije "Panter" Semir Sultanović izlazi na slobodu: Bit će mu određene mjere zabrane

Semir Sultanović, član organizacije “Panter”, neće ići u pritvor nakon što je uhapšen zbog tučnjave na Ilidži, saznaje portal "Avaza".

Njemu će biti određena mjera zabrane da se javlja jednom sedmično u nadležnu policijsku stanicu. Ovu informaciju za "Avaz" je potvrdio njegov advokat Omar Mehmedbašić.

Podsjećamo, nakon sukoba na Ilidži uhapšeno je šest osoba - Sulejman Dupovac, Adnan Memišević, Senad Polić, Jasmin Ramović i Tarik Hadžimelić zbog nasilničkog ponašanja i ugrožavanja sigurnosti, a Semir Sultanović zbog ometanja policije u službenom radu.

Razlog sukoba navodno je inkriminirajući snimak direktora jednog javnog sarajevskog preduzeća, kojim „Panter“ raspolaže i koji bi mogao biti objavljen.