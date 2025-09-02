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TUČNJAVA NA ILIDŽI

Član organizacije "Panter" Semir Sultanović izlazi na slobodu: Bit će mu određene mjere zabrane

Razlog sukoba navodno je inkriminirajući snimak direktora jednog javnog sarajevskog preduzeća, kojim „Panter“ raspolaže i koji bi mogao biti objavljen

Članovi "Pantera". Facebook

Piše: Amila Ovčina

2.9.2025

Semir Sultanović, član organizacije “Panter”, neće ići u pritvor nakon što je uhapšen zbog tučnjave na Ilidži, saznaje portal "Avaza".

Njemu će biti određena mjera zabrane da se javlja jednom sedmično u nadležnu policijsku stanicu. Ovu informaciju za "Avaz" je potvrdio njegov advokat Omar Mehmedbašić.

Podsjećamo, nakon sukoba na Ilidži uhapšeno je šest osoba - Sulejman Dupovac, Adnan Memišević, Senad Polić, Jasmin Ramović i Tarik Hadžimelić zbog nasilničkog ponašanja i ugrožavanja sigurnosti, a Semir Sultanović zbog ometanja policije u službenom radu.

Razlog sukoba navodno je inkriminirajući snimak direktora jednog javnog sarajevskog preduzeća, kojim „Panter“ raspolaže i koji bi mogao biti objavljen.

# ORGANIZACIJA "PANTER"
# SEMIR SULTANOVIĆ
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