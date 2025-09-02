Video / Pogledajte izvođenje monstruma Gorana i Leđibe Ravlić iz sudnice nakon što su osuđeni na po 45 godina zatvora

Pripadnici Sudske policije izveli su iz prostorija Kantonalnog suda u Sarajevu Gorana i Leđibu Ravlić nakon što su osuđeni na 45 godina zatvora za ubistvo Nermine Krajina.
Goran je bio suprug Nermine, a Leđiba je njegova majka.
KANTONALNI SUD U SARAJEVU
Kako bi prikrili neugodne mirise i ubistvo, koristili su razne vrste osvježivača i mirisnih svijeća
Izvođenje osumnjičenih nakon ročišta. Avaz
Pripadnici Sudske policije izveli su iz prostorija Kantonalnog suda u Sarajevu Gorana i Leđibu Ravlić nakon što su osuđeni na 45 godina zatvora za ubistvo Nermine Krajina.
Goran je bio suprug Nermine, a Leđiba je njegova majka.
Gorana i Leđibu Ravlić je Tužilaštvo teretilo da su od polovine maja do 28. juna 2024. godine, u stanu u sarajevskom naselju Pofalići, psihički i fizički zlostavljali Goranovu suprugu Nerminu i na kraju je usmrtili.
Oni su psihički i fizički zlostavljali Goranovu suprugu i na kraju je usmrtili. Osuđeni prvostepenom presudom se terete da su prvobitno 38-godišnjakinji uskratili bilo kakvu vrstu komunikacije sa spoljnjim svijetom, uništili su joj mobilni telefon i zabranili izlaske van stana. Nakon toga su je izgladnjivali, šišali, čupali joj kosu, vezali ruke kako ne bi mogla pružiti otpor. Seksualno su je zlostavljali i nanijeli više od 100 povreda, među kojima, ugrizi, opekotine, lomovi i povrede u predjelu genitalija. Od nanijetih povreda – preminula je.
Tijelo oštećene držali su danima u stanu. Kako bi prikrili neugodne mirise i ubistvo, koristili su razne vrste osvježivača i mirisnih svijeća. U tih nekoliko dana, kontaktirali su Jašarevića koji je pristao da im pomogne da prikriju tragove. Po naredbi Leđibe Ravlić optuženi Goran i Latif su u više navrata u tržnim centrima kupovali sjekiru, pilu, set noževa, više plastičnih kutija koje drže odgovarajuću temperaturu, patrone amonijaka za prenosive frižidere, mašinu za mljevenje mesa, više selotejp traka, vreće za smeće, plastične rukavice, plastična odijela, zaštitne maske, više sredstava za dezinfekciju i čišćenje, kako bi uklonili tijelo i prikrili zločin.
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