Video / Pogledajte izvođenje monstruma Gorana i Leđibe Ravlić iz sudnice nakon što su osuđeni na po 45 godina zatvora

Pripadnici Sudske policije izveli su iz prostorija Kantonalnog suda u Sarajevu Gorana i Leđibu Ravlić nakon što su osuđeni na 45 godina zatvora za ubistvo Nermine Krajina. Goran je bio suprug Nermine, a Leđiba je njegova majka.

Gorana i Leđibu Ravlić je Tužilaštvo teretilo da su od polovine maja do 28. juna 2024. godine, u stanu u sarajevskom naselju Pofalići, psihički i fizički zlostavljali Goranovu suprugu Nerminu i na kraju je usmrtili. Oni su psihički i fizički zlostavljali Goranovu suprugu i na kraju je usmrtili. Osuđeni prvostepenom presudom se terete da su prvobitno 38-godišnjakinji uskratili bilo kakvu vrstu komunikacije sa spoljnjim svijetom, uništili su joj mobilni telefon i zabranili izlaske van stana. Nakon toga su je izgladnjivali, šišali, čupali joj kosu, vezali ruke kako ne bi mogla pružiti otpor. Seksualno su je zlostavljali i nanijeli više od 100 povreda, među kojima, ugrizi, opekotine, lomovi i povrede u predjelu genitalija. Od nanijetih povreda – preminula je.