Porodica ubijene Nermine Krajina nakon izricanja presude monstrumima: Zadovoljni smo, ubice zaslužuju najgoru kaznu!

Nakon što je u Kantonalnom sudu u Sarajevu izrečena presuda Goranu Ravliću i Leđibi Ravlić za ubistvo Nermine Krajine koji su osuđeni na po 45 godina zatvorske kazne, njen brat Nermin Krajina je za medije izjavio kako je zadovoljan izrečenom presudom, ali da nikad ne može biti zadovoljan učinjenim.

- Sud i Tužilaštvo su uradili svoj dio posla. Ja sam s ovom presudom zadovoljan, ali opet, općenito ja ne mogu biti zadovoljan šta je urađeno, ovakav slučaj, šta su monsturmi uradili s mojom Nerminom – kazao je brat ubijene.