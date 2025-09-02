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DOBILI PO 45 GODINA

Porodica ubijene Nermine Krajina nakon izricanja presude monstrumima: Zadovoljni smo, ubice zaslužuju najgoru kaznu!

Da damo do znanja ostalim ovakvim monstrumima da se ovakve stvari ne dešavaju u Sarajevu i u čitavoj BiH, istakao je on

Brat ubijene Nermine (lijevo): Nikada ne mogu biti zadovoljan učinjenim. A. Ovčina / Avaz

Piše: Amila Ovčina

2.9.2025

Nakon što je u Kantonalnom sudu u Sarajevu izrečena presuda Goranu Ravliću i Leđibi Ravlić za ubistvo Nermine Krajine koji su osuđeni na po 45 godina zatvorske kazne, njen brat Nermin Krajina je za medije izjavio kako je zadovoljan izrečenom presudom, ali da nikad ne može biti zadovoljan učinjenim.

- Sud i Tužilaštvo su uradili svoj dio posla. Ja sam s ovom presudom zadovoljan, ali opet, općenito ja ne mogu biti zadovoljan šta je urađeno, ovakav slučaj, šta su monsturmi uradili s mojom Nerminom – kazao je brat ubijene.

Dodao je da je ovo najveća kazna koja je mogla biti.

- Da damo do znanja ostalim ovakvim monstrumima da se ovakve stvari ne dešavaju u Sarajevu i u čitavoj BiH – istakao je on.

Član familije ubijene Nermine, Fatima Zuletović također se obratila medijima te je kazala kroz suze da je pravda zadovoljena, a ubica kako kaže, zaslužuje najgoru kaznu.

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# PRESUDA
# KANTONALNI SUD SARAJEVO
# GORAN RAVLIĆ
# LEĐIBA RAVLIĆ
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