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ODREĐENE MU MJERE

Ovo je član "Pantera" koji je pušten na slobodu nakon tučnjave na Ilidži

Podsjetimo, nakon sukoba na Ilidži uhapšeno je šest osoba

Sultanović (u sredini): Pušten na slobodu. Avaz

Piše: Amila Ovčina

2.9.2025

Član organizacije “Panter” Semir Sultanović pušten je na slobodu kako je portal „Avaza“ jutros prvi objavio.

Sultanović neće ići u pritvor nakon što je uhapšen zbog tučnjave na Ilidži. Kako je ranije za „Avaz“ potvrdio njegov advokat Omar Mehmedbašić, Sultanoviću će biti određena mjera zabrane da se javlja jednom sedmično u nadležnu policijsku stanicu.

Ahmed Džinović, Semir Sultanović, Omar Mehmedbašić. Avaz

Podsjetimo, nakon sukoba na Ilidži uhapšeno je šest osoba - Sulejman Dupovac, Adnan Memišević, Senad Polić, Jasmin Ramović i Tarik Hadžimelić zbog nasilničkog ponašanja i ugrožavanja sigurnosti, a Sultanović zbog ometanja policije u službenom radu.

Razlog sukoba navodno je inkriminirajući snimak direktora jednog javnog sarajevskog preduzeća, kojim „Panter“ raspolaže i koji bi mogao biti objavljen.

Također, Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo saopćilo je danas da je postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila Općinskom sudu u Sarajevu određivanje mjera zabrane Semiru Sultanoviću, osumnjičenom za krivično djelo sprečavanje službene osobe u vršenju poslova sigurnosti u pokušaju. 

- Predložena je mjera redovnog javljanja nadležnoj policijskoj upravi. Za ostalih pet osumnjičenih tužilačka odluka bit će u toku dana - navela je portparolka Tužilaštva Azra Bavčić. 

# OMAR MEHMEDBAŠIĆ
# PANTER
# SEMIR SULTANOVIĆ
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