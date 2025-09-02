Ovo je član "Pantera" koji je pušten na slobodu nakon tučnjave na Ilidži

Sultanović neće ići u pritvor nakon što je uhapšen zbog tučnjave na Ilidži. Kako je ranije za „Avaz“ potvrdio njegov advokat Omar Mehmedbašić, Sultanoviću će biti određena mjera zabrane da se javlja jednom sedmično u nadležnu policijsku stanicu.

Član organizacije “Panter” Semir Sultanović pušten je na slobodu kako je portal „Avaza“ jutros prvi objavio.

Podsjetimo, nakon sukoba na Ilidži uhapšeno je šest osoba - Sulejman Dupovac, Adnan Memišević, Senad Polić, Jasmin Ramović i Tarik Hadžimelić zbog nasilničkog ponašanja i ugrožavanja sigurnosti, a Sultanović zbog ometanja policije u službenom radu.

Razlog sukoba navodno je inkriminirajući snimak direktora jednog javnog sarajevskog preduzeća, kojim „Panter“ raspolaže i koji bi mogao biti objavljen.