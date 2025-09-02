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NAKON TUČNJAVE

Tužilaštvo Kantona Sarajevo traži pritvor za napadače na "Pantere"

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ometati krivični postupak, utjecajem na svjedoke

Članovi grupe "Panter". Facebook

A. O.

2.9.2025

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Sulejmanu Dupovcu, Adnanu Memiševiću, Jasminu Ramoviću, Tariku Hadžimejliću i Sedadu Poliću, osumnjičenima za krivična djela nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti i otuđenje tuđe stvari.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ometati krivični postupak, utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače i zbog opasnosti da bi mogli ponoviti krivčno djelo.

Podsjećamo, nakon sukoba na Ilidžu uhapšeno je šest osoba - Sulejman Dupovac, Adnan Memišević, Senad Polić, Jasmin Ramović i Tarik Hadžimelić zbog nasilničkog ponašanja i ugrožavanja sigurnosti, a Sultanović zbog ometanja policije u službenom radu.

Razlog sukoba navodno je inkriminirajući snimak direktora jednog javnog sarajevskog preduzeća, kojim „Panter“ raspolaže i koji bi mogao biti objavljen.

# TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
# PANTERI
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