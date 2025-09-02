Tužilaštvo Kantona Sarajevo traži pritvor za napadače na "Pantere"

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Sulejmanu Dupovcu, Adnanu Memiševiću, Jasminu Ramoviću, Tariku Hadžimejliću i Sedadu Poliću, osumnjičenima za krivična djela nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti i otuđenje tuđe stvari.
Kako je saopćeno iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ometati krivični postupak, utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače i zbog opasnosti da bi mogli ponoviti krivčno djelo.