Jezivo nasilje: Ljekari pružili pomoć paru nakon saobraćajne nesreće, otkrili šokantne detalje

U noći s nedjelje na ponedjeljak desilo se jezivo nasilje u Lazarevcu koje je otkriveno samo zato što je nakon njega uslijedila saobraćajna nesreća.

Naime, dva sata nakon ponoći došlo je do saobraćajne nezgode, kada je automobil sliteo s puta i udario u betonski stub. Djevojka N. M. (21) i mladić U. I. (26) su prevezeni u Dom zdravlja Lazarevac, kako bi im bila ukazana ljekarska pomoć zbog teških povreda.

Međutim, kada su ljekari pregledali djevojku, došlo je do preokreta situacije jer su primjetili nešto zabrinjavajuće, što ih je odmah alarmiralo. Djevojka je imala slomljen nos i vilicu, što su bile povrede za koje su ljekari sumnjali da ih nije zadobila tokom udesa, već prije njega, saznaje Telegraf. rs.

Odmah su o tome obavijestili policiju. Policijski službenici razgovarali su sa mladićem i devojkom, kako bi saznali šta se dogodilo. Naposlijetku se ispostavilo da je, neposredno prije nego što je automobil sletio sa puta, došlo do nasilja. Momak i djevojka posvađali su se u automobilu tokom vožnje, a on ju je uhvatio za kosu i glavom joj udarao od instrument tablu.

Djevojka je na taj način zadobila teške povrede, zbog kojih je izgubila svijest i zbog kojih je, naposlijetku, zadržana u bolnici. Nedugo potom, automobil je sletio sa puta i udario u betonski stub.

Za sada nije poznato da li je mladić namjerno sletio sa puta, kako bi povrede koje je nanijeo djevojci bile pripisane saobraćajnoj nezgodi ili je izgubio kontrolu nad automobilom. On je uhapšen zbog nanošenja teških tjelesnih povreda i određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će da bude priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.