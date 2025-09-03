U Austriji uhapšeni dileri, među njima Bosanac: Zaplijenjena droga vrijedna dva i po miliona eura

Bečka policija uhapsila je trojicu dilera, a među njima je i državljanin Bosne i Hercegovine.

Njih trojica su pokušala da preprodaju 12,5 kilograma kristalnog meta i 2,2 kilograma kokaina “kupcu na veliko” u Beču, ali je policija spriječila ovu primopredaju. Daljom istragom policija je pronašla dodatnih 14 kilograma kokaina u stanu koji im je predstavljao skrovište. Ukupna ulična vrijednost oduzete droge kreće se oko 2,5 miliona eura.

Hapšenja su uslijedila nakon višemjesečnih istraga Bečke državne uprave kriminalističke policije (LKA) u koordinaciji sa Saveznom upravom kriminalističke policije (BK). Prvo hapšenje je izvršeno kroz koordinisanu operaciju uz podršku specijalnih jedinica Kobre. Tada su, pored državljanina BiH, uhapšene još dvije osobe iz Srbije i Maroka. Policija ima određene indicije da su oni povezani sa organizovanim kriminalom.

Dalja istraga je dovela do pretresa takozvanog bunker stana uz pomoć međunarodne policijske saradnje. U stanu gdje je pronađeno 14 kilograma kokaina i 47.500 eura u gotovini uhapšen je još jedan osumnjičeni, također državljanin Srbije.

Opsežne nacionalne i međunarodne istrage su u toku, prenose Nezavisne.